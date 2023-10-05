Pasaport harcı, ehliyet, trafik cezası... Yüzde 60 zam geliyor!

ENFLASYONUN YÜKÜ DEVAM EDECEK

Ekimde aylık yüzde 5’in üzerindeki üretici fiyat artışı olasılığında ise yeniden değerlemeyi veren on iki aylık ortalamalara göre Yİ-ÜFE artışı bunun da üzerinde gelecek ve Cumhurbaşkanı yetkili olduğu alanlarda indirim-artırım yetkisini kullanmazsa 2024 başında ilgili kalemlerdeki yükümlülükler bu oranda artırılacak.