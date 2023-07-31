Partilerin Twitter'da kaç takipçisi var? Sıralama belli oldu

Siyasi arenada partiler arasındaki rekabet devam ederken, partilerin sosyal medyada takipçi sayıları da merak konusu oluyordu.

Geçen günlerde partilerin Instagram’daki takipçi sayıları yayınlanmıştı. Anketler ve Raporlar isimli sosyal medya hesabı bu kez siyasi partilerin Twitter’daki takipçi sayılarına göre sıralamasını paylaştı. İşte partilerin takipçi sayılarına göre sıralaması: