Özge Peker açıkladı: 50 milyonluk bağışı yapan Savaş Ateş, Sedat Peker mi?
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org'un düzenlediği, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında en yüksek bağışı yapan Savaş Ateş adlı kişinin Sedat Peker olduğu öne sürüldü. Peker'in eşi Özge Peker konuyla ilgili açıklama yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org'un düzenlediği, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında en yüksek bağışı yapan Savaş Ateş adlı kişinin Sedat Peker olduğu öne sürüldü. Yayına KKTC'den bağlandığını söyleyen kişi, "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" dedi..
Anılan isimlerin Sedat Peker'in kızlarının adlarıyla aynı olması sosyal medyada bir anda gündem oldu. Gerçek ise Sedat Peker'in eşi Özge Peker'in Instagram hesabından paylaştığı mesajla ortaya çıktı. Özge Peker, "Bu yardım eşine ait değildir" dedi.
Özge Peker, açıklamasında, "Dün akşam saatlerinde Halk TV kanalında yapılan çok değerli bir yardım organizasyonunda bir bağışın aslında eşim tarafından yapıldığı sosyal medyada, bazı haber sitelerinde yer almıştır. Bu yardım eşime ait değildir" ifadelerine yer verdi.
Özge Peker’in açıklamaları şöyle:
“Herkese merhaba; eşim avukatları vasıtasıyla bir video çekerek deprem ile ilgili düşüncelerini belirtip, üzüntülerini paylaşabilmek adına Birleşik Arap Emirlikleri makamlarına müracaatta bulundu. Ancak süreç biraz uzadığı için, bazı kafa karışıklıklarını gidermek adına ben bu paylaşımı yapmayı uygun gördüm.