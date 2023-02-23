Özge Peker açıkladı: 50 milyonluk bağışı yapan Savaş Ateş, Sedat Peker mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ihtiyacharitası.org'un düzenlediği, “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasında en yüksek bağışı yapan Savaş Ateş adlı kişinin Sedat Peker olduğu öne sürüldü. Yayına KKTC'den bağlandığını söyleyen kişi, "Kızlarım Lina ve diğer kızım Mina, onların adına bu bağışı yapıyorum" dedi..