Özel dedektifin sır ölümü: Sevgilisi sosyal medya hesaplarını sildi
İzmir'de 28 Kasım'da Brezilya-İsviçre maçını izlemek için beraber çalıştığı arkadaşı Ufuk Özyiğit ile evde bir araya gelen özel dedektif Erkan Ağırgöl (41) esrarengiz bir şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl, hastanede hayatını kaybetti.
Sabah'ta yer alan habere göre olay, Buca ilçesi Evka 1 semtinde 28 Kasım'da saat 20.51 sıralarında yaşandı. Erkan Ağırgöl (41) Dünya Kupası Brezilya-İsviçre maçını izlemek için arkadaşı Ufuk Özyiğit'i (37) evine davet etti.
Birlikte özel dedektiflik yaptığı arkadaşı ile evde maç izleyen Erkan Ağırgöl esrarengiz şekilde 4. kat balkonundan aşağı düştü. Ağırgöl'ü kanlar içerisinde yerde gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Ağırgöl, aynı gece doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Ağırgöl hayatını kaybetmeden önce hastaneye gelen ağabeyi Tarkan Ağırgöl'e 'Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum' dedi. Talihsiz adamın son sözleri bunlar oldu. Ufuk Özyiğit, "Maçın bitmesine 5 dakika kala evden çıktım. Olayı görmedim' dedi. Ancak Ağırgöl'ün düştüğü yerde Özyiğit'in kimliği bulundu.