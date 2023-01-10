Özel dedektifin sır ölümü: Sevgilisi sosyal medya hesaplarını sildi

Ağırgöl hayatını kaybetmeden önce hastaneye gelen ağabeyi Tarkan Ağırgöl'e 'Nasıl düştüğüm dışında her şeyi hatırlıyorum' dedi. Talihsiz adamın son sözleri bunlar oldu. Ufuk Özyiğit, "Maçın bitmesine 5 dakika kala evden çıktım. Olayı görmedim' dedi. Ancak Ağırgöl'ün düştüğü yerde Özyiğit'in kimliği bulundu.



