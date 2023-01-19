Oturduğu yerden 76 ili dolandırdı: Hayalet Faruk'un verdiği sipariş sonunu getirdi

Hayalet Faruk, tüm Türkiye’yi sandalyesinden kalkmadan internet başında dolandıracaktı. 74 ilde kendine kurban bulan Hayalet Faruk’un dolandırmadığı sadece 5 il kaldı.

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Oturduğu yerden 76 ili dolandırdı: Hayalet Faruk'un verdiği sipariş sonunu getirdi - Resim: 1

Faruk Ayaz, nam-ı değer hayalet Faruk, Türkiye'yi karış karış gezmedi. Hatta evinden bile çıkmadı. Yine de 76 ilde kendine kurban buldu. Ne arkasında tek bir iz bıraktı. Ne de kimliği ifşa oldu.

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Oturduğu yerden 76 ili dolandırdı: Hayalet Faruk'un verdiği sipariş sonunu getirdi - Resim: 2

76 İLDE KENDİNE KURBAN BULDU

tv100'ün haberine göre; Hayalet Faruk, kurbanlarını ağına internette 2. el satışı yapılan sitelerden düşürüyordu. 

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Oturduğu yerden 76 ili dolandırdı: Hayalet Faruk'un verdiği sipariş sonunu getirdi - Resim: 3

Söz konusu dolandırıcı, sitelerde verdiği ilanlarda fiyat kırarak, elinde olmadı ürünleri satışa koyarak ürünlerden yarı fiyat istiyor. Hayalet Faruk, bu yaptığıyla dikkat çekerken; bu yöntemle Çankırı, Karabük, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak dışında 76 ilde kendine kurban buldu.

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Oturduğu yerden 76 ili dolandırdı: Hayalet Faruk'un verdiği sipariş sonunu getirdi - Resim: 4

AYLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Sürekli adres değiştiren Hayalet Faruk’u Destek Büro Amirliği, aylar boyunca takip etti. Verdiği siparişleri yakayı ele veren Hayalet Faruk, deneyimli polisler sayesinde Silivri’de saklandığı adreste bulundu.

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