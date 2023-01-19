Oturduğu yerden 76 ili dolandırdı: Hayalet Faruk'un verdiği sipariş sonunu getirdi
Hayalet Faruk, tüm Türkiye’yi sandalyesinden kalkmadan internet başında dolandıracaktı. 74 ilde kendine kurban bulan Hayalet Faruk’un dolandırmadığı sadece 5 il kaldı.
Faruk Ayaz, nam-ı değer hayalet Faruk, Türkiye'yi karış karış gezmedi. Hatta evinden bile çıkmadı. Yine de 76 ilde kendine kurban buldu. Ne arkasında tek bir iz bıraktı. Ne de kimliği ifşa oldu.
76 İLDE KENDİNE KURBAN BULDU
tv100'ün haberine göre; Hayalet Faruk, kurbanlarını ağına internette 2. el satışı yapılan sitelerden düşürüyordu.
Söz konusu dolandırıcı, sitelerde verdiği ilanlarda fiyat kırarak, elinde olmadı ürünleri satışa koyarak ürünlerden yarı fiyat istiyor. Hayalet Faruk, bu yaptığıyla dikkat çekerken; bu yöntemle Çankırı, Karabük, Ardahan, Hakkâri ve Şırnak dışında 76 ilde kendine kurban buldu.
AYLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİ
Sürekli adres değiştiren Hayalet Faruk’u Destek Büro Amirliği, aylar boyunca takip etti. Verdiği siparişleri yakayı ele veren Hayalet Faruk, deneyimli polisler sayesinde Silivri’de saklandığı adreste bulundu.