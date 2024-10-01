Otomotiv Devinden Sudan Ucuz Araba: Duyan Bayiye Koşuyor
Otomobil fiyatlarının fahiş rakamlara dayandığı bu günlerde bazı otomobil modelleri, ekim ayı için yeni kampanyalarını duyurdu. İşte sudan ucuza satılan araba modelleri...
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılının sonuna yaklaşırken, sıfır araç sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlar için sevindirici haberler gündeme geldi. Ekim ayıyla birlikte birçok otomobil markası, ekonomik ve fiyat performansı yüksek araçlar için cazip kampanyalar sunmaya başladı.
Son günlerde konut kredisi faiz oranlarının düşmesi, henüz araç piyasasına yansımış olmasa da, büyük otomobil firmaları vatandaşlara %2,99 gibi düşük faiz oranlarıyla 200 bin ila 700 bin lira arasında kredi seçenekleri sunmakta. Ancak banka kredilerine ulaşmanın zorlaştığı bu dönemde, birçok alıcı bayilerle pazarlık yaparak en iyi fiyatı elde etmeye çalışıyor.
YENİ FİYAT LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Nakit ödemelerde galerilerde daha fazla indirim sağlanabilse de, çoğu tüketici düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmayı tercih ediyor. Ekim ayı itibarıyla, Fiat, Renault, Kia, Opel ve Hyundai gibi büyük markalar, yeni fiyat listelerini açıkladı ve en ucuz sıfır araç seçenekleri de güncellenmiş oldu. Bu fırsatlar, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.
İşte en uygun fiyatlı sıfır araçların listesi:
9- HYUNDAI i10 1.2 MPI 79 PS Jump + Nav. Manuel Benzinli 960.000 TL
8- CITROEN C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 988.000 TL
7- FIAT Egea 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 989.900 TL
6- KIA Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT Benzinli 1.010.000 TL
5- OPEL Corsa 1.2 75 Hp Manuel Benzinli 1.075.900 TL
4- DACIA Sandero Stepway Tce 90 bg X-tronic Expression Benzinli 1.099.000 TL
3- RENAULT Clio Evolution TCe x-tronic 90 Hp Otomatik Benzinli 1.189.900 TL
2- SUZUKI Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 2023 Model 1.200.000 TL
1- MG ZS Comfort 1.0 Otomatik Benzinli 1.249.000 TL.