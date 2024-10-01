Otomotiv Devinden Sudan Ucuz Araba: Duyan Bayiye Koşuyor

YENİ FİYAT LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Nakit ödemelerde galerilerde daha fazla indirim sağlanabilse de, çoğu tüketici düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmayı tercih ediyor. Ekim ayı itibarıyla, Fiat, Renault, Kia, Opel ve Hyundai gibi büyük markalar, yeni fiyat listelerini açıkladı ve en ucuz sıfır araç seçenekleri de güncellenmiş oldu. Bu fırsatlar, sıfır araç almak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.