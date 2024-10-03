Otomobil Devinden İşler Ters Gitti! Elektrikli Araç Üretimi Ertelendi
Toyota, Kuzey Amerika'daki elektrikli araç üretim planlarını 2026'nın ilk yarısına erteleme kararı aldı. Japon otomobil devi, Kentucky'deki fabrikasında üretmeyi planladığı ilk bataryalı elektrikli SUV modelinin üretim tarihini birkaç ay ileriye çekti.
Kaynak: AA
Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde ABD pazarına beş ila yedi yeni bataryalı elektrikli araç modeli sunmayı hedeflese de, tedarik zinciri sorunları ve yönetimsel zorluklar nedeniyle üretimi 2026 ortalarına kaydırmak zorunda kaldı. Bu gelişme, daha önce Reuters tarafından da duyurulmuştu.
Toyota, 2030 yılına kadar Kuzey Amerika'da Lexus markası altında elektrikli SUV üretmeyi hedeflemişti. Ancak, Japonya'da üretilen araçları tamamlanmış halde ABD'ye sevk etme kararı bu planın iptal edilmesine yol açtı. Şubat ayında şirket, Kentucky'deki tesisine elektrikli araç üretimi için 1,3 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.