Otomobil Devinden İşler Ters Gitti! Elektrikli Araç Üretimi Ertelendi

Şirket, önümüzdeki iki yıl içinde ABD pazarına beş ila yedi yeni bataryalı elektrikli araç modeli sunmayı hedeflese de, tedarik zinciri sorunları ve yönetimsel zorluklar nedeniyle üretimi 2026 ortalarına kaydırmak zorunda kaldı. Bu gelişme, daha önce Reuters tarafından da duyurulmuştu.