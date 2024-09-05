Otomobil Alacaklara Cazip Liste: En Ucuz Sedan Modeller Belli Oldu

Her ne kadar SUV araçlar son yıllarda pazarda liderliği ele geçirmiş olsa da, sedan araçlar Türkiye’de hala geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Özellikle şehir içi kullanımda otomatik vitesli sedan otomobiller rahatlık sunarken, bu segmentte uygun fiyatlı seçenekler de dikkat çekiyor.

İşte otomatik vitesli ve fiyat olarak en uygun 7 otomobil: