Sedat Peker dönüyor mu? "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın"

Seçimlere iki ay kala yaptığı ifşa paylaşımlarına devam edeceğini söyleyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, paylaşım yapmamıştı. Peker, Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Sedat Peker Suç örgütü Instagram
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Sedat Peker dönüyor mu? "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" - Resim: 1

Yayınladığı ifşa videoları ve tweet’lerle suç ilişkilerini deşifre eden organize suç örgütü lideri Sedar Peker, Instagram hesabından uzun süre sonra paylaşımda bulundu.

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Sedat Peker dönüyor mu? "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" - Resim: 2

Aleyna isimli Twitter kullanıcısının, kızının doğum gününü kutladığı gönderiyi Instagram hikayelerinden paylaşan Sedat Peker’in hesabında uzun süre sonra ilk kez hareketlilik görüldü.

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Sedat Peker dönüyor mu? "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" - Resim: 3

Aleyna isimli kullanıcı paylaşımında, “Doğum günün kutlu olsun prenses kardeşim Lina. Sana söz bir dahaki yeni yaşında, öz yurdunda olacaksın” ifadelerini kullanarak Sedat Peker’i etiketledi.

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Sedat Peker dönüyor mu? "Yeni yaşında öz yurdunda olacaksın" - Resim: 4

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker, paylaşım yapmasının engellendiğini belirtmiş ve seçimlere iki ay kala yeni paylaşımlar yapacağını duyurmuştu.

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