Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerin ardından artçı depremler sürerken bölge bu kez da Hatay merkezli depremle sarsıldı. 6.4 büyüklüğündeki Defne merkezli yeni depremi en büyüğü 5.8 olmak üzere onlarca artçı izledi.