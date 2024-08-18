Önce Paylaştı Sonra Apar Topar Sildi! CNN Türk’te Hande Fırat Krizi: İpi mi Çekildi?
CNN Türk ekranlarında haftalardır görünmeyen Hande Fırat, dikkat çeken bir paylaşım yaptı hemen sonra da sildi. Fırat, Erdoğan fotoğrafıyla CNN Türk'e büyük sitem etti.
28 Temmuz'da "Gece Görüşü" programında yer almayan Hande Fırat, sosyal medyada yayın yapmama nedenini, yaklaşık 15 yıldır birlikte yaşadığı köpeği "Badi"nin vefatı olarak açıklamıştı. Ancak, bu tarihten sonraki programlarda da ekranlarda gözükmeyen Fırat, meraklı takipçilerine sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Fırat, ekrandaki yokluğuna ilişkin olarak, "Kişisel bir sorunum yok! Sorularınızı, yıllar önce kablolarını çektiğim ve her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine yönlendirin" dedi. Açıklama sonrasında, ünlü sunucunun takipçileri tarafından destek mesajları yağdı.
Fırat, bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine sorun" şeklinde ifadelerde bulundu.
Paylaşımın ardından birçok takipçisi, Fırat’a destek verirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Fulya Öztürk’ün son dönemde kanalda öne çıkarılmasının bu duruma neden olup olmadığını sorguladı.
NE OLMUŞTU?
Demirören Haber Ajansı (DHA) ve CNN Türk'te yönetim değişiklikleri yaşandı.
A Haber haber müdürü olarak görevde bulunan Murat Yancı, CNN Türk Genel Yayın Koordinatörlüğü'ne getirildi. Bu değişiklikle birlikte, CNN Türk Genel Müdürü Bora Bayraktar'ın yerine Murat Yancı atandı.
HANDE FIRAK KİMDİR?
Hande Fırat, 10 Eylül 1974 tarihinde Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladıktan sonra, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde sürdürdü. Gazetecilik kariyerine, lisans eğitimi sırasında staj yaparak medya sektöründe ilk adımlarını attı. Kariyerine Kanal D, NTV ve BRT gibi önemli medya kuruluşlarında devam etti.
Fırat, 1999 yılında CNN Türk'e başbakanlık muhabiri olarak katıldı ve profesyonel gazetecilik kariyerine hız kazandırdı. 2011 yılında CNN Türk'ün Ankara temsilcisi olarak atanmasının ardından, 2014 yılında Kanal D'nin Ankara temsilcisi oldu. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği canlı yayın görüşmesi, onu Türkiye'nin tanınmış haber sunucularından biri haline getirdi.
Özel yaşamında ise Hande Fırat, 5 Aralık 2017'de iş insanı Murat Özvardar ile evlendi.