Önce Paylaştı Sonra Apar Topar Sildi! CNN Türk’te Hande Fırat Krizi: İpi mi Çekildi?

Fırat, bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu kadar yorum sonrası açıklama yapmam gerekiyor sanırım. Benlik bir sorun yok! Sorularınızı benim ellerimle yıllar önce kablolarını çektiğim, yıllarca her kademesinde yöneticilik yaptığım yeni CNN Türk yönetimine sorun" şeklinde ifadelerde bulundu.

Paylaşımın ardından birçok takipçisi, Fırat’a destek verirken, bazı sosyal medya kullanıcıları, Fulya Öztürk’ün son dönemde kanalda öne çıkarılmasının bu duruma neden olup olmadığını sorguladı.