On binlerce mağdur: Yurtdışından telefon getirip harç 20 bin TL olmadan önce kayıt yaptıranlara kötü haber!
Yurtdışından telefon getirten ve harç ücreti 20 bin liraya çıkmadan önce para yatıran ancak IMEI kaydını BTK'ya yaptırmayanlar için çalışma başlatıldı.
Bu yıl 7 Temmuz'da yurtdışından alınan telefonların kayıt işlemleri 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarken, bu tarihte yaklaşık yüzbinlerce yurttaş, yurtdışından aldıkları telefonu zamsız bedelle kayıt ettirebilmek için vergi dairelerine koşmuştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıktan sonra IMEI'ini BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; yurttaşlar telefonlarının kaydını sorgulattıklarında "IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajı ile karşılaşmaya başladı. Telefonlarını yeniden kaydettirmek için 20 bin lira harç bedelini yatırmaları istenen vatandaşın mağduriyetinin sorunu için çözüm aranıyor.
MESAJLAR GİDİYOR
7 Temmuz'da yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonlarda IMEI kayıt ücreti 20 bin TL'ye çıkmıştı. 6 bin 91 TL'den kayıt yaptırmak isteyenler o tarihte telefon harcı yatırmıştı. Ancak bu kişilerin 10 binlercesinin o tarihte harç yatırmasına rağmen, telefonun IMEI'ini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na kaydettirmedikleri öğrenildi.
Telefonlarını yurt içinde kullanmaları için 120 gün süreleri bulunan vatandaşlara bugünlerde "Telefonunuzun IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır" mesajları gitmeye başladı.