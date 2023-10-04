On binlerce mağdur: Yurtdışından telefon getirip harç 20 bin TL olmadan önce kayıt yaptıranlara kötü haber!

Bu yıl 7 Temmuz'da yurtdışından alınan telefonların kayıt işlemleri 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye çıkarken, bu tarihte yaklaşık yüzbinlerce yurttaş, yurtdışından aldıkları telefonu zamsız bedelle kayıt ettirebilmek için vergi dairelerine koşmuştu. Ancak bu kişilerin bir kısmının harcı yatırdıktan sonra IMEI'ini BTK'ya kayıt ettirmedikleri ortaya çıktı.