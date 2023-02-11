Ölüm müteahhidi: Son 12 yılda yaptığı tüm binalar yıkıldı

Antakya'da inşa ettiği konutları "En iyi teknoloji, en iyi malzeme" reklamıyla pazarlayan Özburak İnşaat'ın binaları, depremden sonra vatandaşların en çok yardım çağrısı yaptığı yer oldu. Birinci derece deprem bölgesinde çok yüksek yapılar yapan Hikmet Günsay'ın şu ana kadar Hatay'da inşa ettiği konutların dörtte birinin yerle bir olduğu ifade edildi.