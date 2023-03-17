Olası senaryolar tek tek sıralandı: AFAD'dan Bursa için korkutan deprem raporu!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler Büyük 'Marmara Depremi'ne çevrildi. AFAD-RED raporunda Bursa ile ilgili öne çıkan veriler dikkat çekti. 650 bin konutun olduğu Bursa'da 2004 yılı öncesine ait riskli 200 bin bina bulunuyor.
Bursa AFAD Şube Müdürlüğü Bursa'da yaşanabilecek muhtemel afetler için çok detaylı bir rapor hazırladı.
Farklı senaryoların uygulanıp sonuçlandırıldığı raporda tatbikatlardan, deprem sonrası toplanma yerlerine, oluşturulacak konteyner kentler, yaşanacak kayıplar ve yıkımlara kadar muhtemel detaylar yer alıyor.
BURSA DEPREMİ İÇİN İKİ SENARYO OLUŞTURULDU
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan hem gerçek bir depremin hem de senaryo bir depremin oluşturabileceği hasar ve kayba ilişkin sonuçlar üreten AFAD Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi (AFAD-RED) Türkiye geneli fay haritasına göre Bursa ile ilgili 2 ayrı senaryo oluşturdu.
BURSA İÇİN 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM TAHMİN EDİLDİ
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve akademik işbirliği ile geliştirilen AFAD-RED yazılımı ile saat 15.00’da büyüklüğü 6.9 olan bir deprem meydana gelmiş gibi oluşturulan ilk senaryoda; Bursa'da nüfusun en yoğun olduğu ilçeleri etkileyecek fay ve bu fay üzerindeki muhtemel en büyük deprem ihtimal olarak kayda alındı.