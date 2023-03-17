Olası senaryolar tek tek sıralandı: AFAD'dan Bursa için korkutan deprem raporu!

BURSA DEPREMİ İÇİN İKİ SENARYO OLUŞTURULDU

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından oluşturulan hem gerçek bir depremin hem de senaryo bir depremin oluşturabileceği hasar ve kayba ilişkin sonuçlar üreten AFAD Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi (AFAD-RED) Türkiye geneli fay haritasına göre Bursa ile ilgili 2 ayrı senaryo oluşturdu.