Olası İstanbul depreminin en tehlikeli ilçesi: Binaların yüzde 13'ü yok olacak!

OLASI DEPREMİN OLASI SONUÇLARI

Milliyet'te yer alan habere göre, raporda sıvılaşma açısından yerleşimin en riskli olduğu alanların ilçe zemininin yüzde 16’sını oluşturduğu ve ciddi risk taşıyan bu alanlardaki bina sayısının toplam bina stokunun yüzde 12.1’i olan 3 bin 318 adet konuta denk geldiğinin altı çiziliyor.