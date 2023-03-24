Olası İstanbul depreminin en tehlikeli ilçesi: Binaların yüzde 13'ü yok olacak!
6 Şubat felaketinin gözleri çevirdiği olası İstanbul depremine ilişkin Kadıköy Belediyesi tarafından 'Mevcut Durum 2030' başlıklı bir rapor hazırlandı. Raporda, Kadıköy'ün olası depremden en çok etkilenen ilçelerin başında geldiği ortaya çıktı.
Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkım yıllardır beklenen olası İstanbul depreminin yaratacağı ağır kayıpların varlığını yeniden hatırlattı. Bu çerçevede kamu kurumları harekete geçerek ilçe ilçe incelemelerde bulunarak, tahliye ve yıkım işlemlerine başladı.
Kadıköy Belediyesi de 'Mevcut Durum 2030' başlıklı bir rapor hazırladı. Raporda kentte deprem riskine yönelik saptamalar çarpıcı şekilde yer aldı. Ayrıca zemin risklerinin tespitine yönelik üç boyutlu eğim haritasına değinildi.
OLASI DEPREMİN OLASI SONUÇLARI
Milliyet'te yer alan habere göre, raporda sıvılaşma açısından yerleşimin en riskli olduğu alanların ilçe zemininin yüzde 16’sını oluşturduğu ve ciddi risk taşıyan bu alanlardaki bina sayısının toplam bina stokunun yüzde 12.1’i olan 3 bin 318 adet konuta denk geldiğinin altı çiziliyor.
Raporda Marmara Denizi’nde 7.5 büyüklüğünde deprem olması durumuna ilişkin öngörüler şöyle: