Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı…

Olası İstanbul depremi için en riskli ilçeler açıklanırken, ilçelere göre deprem sigortalılık oranı da belli oldu. İstanbul’da toplam zorunlu deprem sigortalı konut sayısının yarısına yakını, depreme karşı en riskli 15 ilçede bulunuyor. DASK verilerine göre, İstanbul’da toplam konut sayısı 4 milyon 153 bin adet ve bu konutların 2.7 milyonunun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Buna göre, İstanbul’daki konutların yüzde 65’nin DASK poliçesi bulunuyor.