Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: 4 Şehir Seçildi
Türkiye'nin ilk "mesleki ortaokulları"nın hangi illerde açılacağı netleşti.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi desteklemek amacıyla bu okulları Bursa, Sivas, Konya ve Burdur’da hizmete sunacak. Bu proje kapsamında, "Beceri Geliştirme Programı" adıyla yaz tatilinde meslek liselerinde düzenlenen "zanaat atölyeleri" ile ortaokul öğrencilerine yönelik eğitimler verildi. Ortaokul 7. sınıftan itibaren katılım sağlanabilen bu kurslar, 18 ilde 271 okulda, 129 farklı modülle öğrencilere sunuldu.
HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Türkiye genelinde ilk defa açılacak mesleki ortaokullar, mesleki farkındalığı artırmayı ve öğrencilere yeteneklerine uygun eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor. Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin, daha erken yaşlarda becerilerinin farkına varmaları ve eğitim süreçlerinin buna göre planlanması hedefleniyor. Açılacak okullar şunlardır:
-Bursa: Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu
-Sivas: Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu
-Konya: Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu
-Burdur: Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu
Bu okullar, mesleki eğitimi destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor ve öğrencilere kariyer planlaması açısından erken yaşta rehberlik etmeyi amaçlıyor.