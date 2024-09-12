Okullarda Yeni Dönem Başlıyor: 4 Şehir Seçildi

HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

Türkiye genelinde ilk defa açılacak mesleki ortaokullar, mesleki farkındalığı artırmayı ve öğrencilere yeteneklerine uygun eğitim fırsatları sunmayı amaçlıyor. Bu okullarda eğitim alan öğrencilerin, daha erken yaşlarda becerilerinin farkına varmaları ve eğitim süreçlerinin buna göre planlanması hedefleniyor. Açılacak okullar şunlardır:

-Bursa: Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

-Sivas: Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

-Konya: Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

-Burdur: Emekevler Şehit Rıza Çevik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ortaokulu

Bu okullar, mesleki eğitimi destekleyen önemli bir adım olarak görülüyor ve öğrencilere kariyer planlaması açısından erken yaşta rehberlik etmeyi amaçlıyor.