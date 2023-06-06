Oğuzhan Uğur, balkonunda bulduğu mermiyi paylaştı: 'Izdırap olacağım kendisine'

“Balkonumda şimdiye kadar zevkle döşenmiş kuş yuvaları, yarı baygın çekirgeler, diğer binalardan uçmuş gelmiş iddialı iç çamaşırları ve hatta takla atmaktan sıkılmış bir güvercin bile bulmuştum. Bu sabah listeye yeni ve korkunç bir şey eklendi.” diyen Uğur balkonunda bulduğu yorgun mermiyi paylaştı.