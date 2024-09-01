Öğrenciler İçin Vergisiz 20 Telefon Listesi Açıklandı: Şartlar ve Detaylar Belli Oldu

Vergisiz telefon uygulamasından yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Ayrıca, bu uygulama sadece yeni telefon alımlarında geçerli; ikinci el cihazlar kapsam dışı tutuluyor. Satın alınan telefonun faturasının öğrenci adına düzenlenmesi ve ödemenin öğrencinin kendi IBAN numarasına yapılması şartı da bulunuyor. Ayrıca, alınan telefonun 2 yıl boyunca satılması yasak.