Öğrenciler İçin Vergisiz 20 Telefon Listesi Açıklandı: Şartlar ve Detaylar Belli Oldu
Okulların açılmasına günler kala veliler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama telaşına düşmüş durumda. Kırtasiye malzemelerinden okul kıyafetlerine kadar pek çok harcama kalemi arasında, teknolojik ihtiyaçlar da bu dönemde öne çıkıyor. Özellikle öğrenciler için sunulan vergisiz telefon uygulaması, velilerin ilgisini çekiyor. Peki, hangi telefon modelleri bu uygulamaya dahil? Vergisiz telefonların fiyatları ve özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar...
Devletin, 26 yaşından küçük öğrencilere sağladığı vergisiz telefon desteği, okulların açılmasına kısa bir süre kala yoğun ilgi görüyor. Bu uygulamadan faydalanmak isteyenler, hangi telefon modellerinin vergisiz alınabileceğini araştırıyor. Uygulama kapsamında, fiyatı 9.500 TL'nin altında olan telefonlar yer alıyor ve bu telefonlar için toplam cihaz bedelinin yüzde 44,4’ü kadar vergi iadesi sağlanıyor.
Vergisiz telefon uygulamasından yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Öncelikle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 26 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Ayrıca, bu uygulama sadece yeni telefon alımlarında geçerli; ikinci el cihazlar kapsam dışı tutuluyor. Satın alınan telefonun faturasının öğrenci adına düzenlenmesi ve ödemenin öğrencinin kendi IBAN numarasına yapılması şartı da bulunuyor. Ayrıca, alınan telefonun 2 yıl boyunca satılması yasak.
Vergisiz telefon uygulamasından yararlanabilecek modellerin listesi de belli oldu. Bu modeller, belirli fiyat aralığındaki cihazları içeriyor ve özellikleriyle birlikte velilerin ve öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Bu fırsattan yararlanarak hem uygun fiyatlı hem de vergisiz bir telefon sahibi olmak isteyenler için liste yayınlandı.
İşte vergisiz telefon ile alınabilecek telefon modelleri listesi...