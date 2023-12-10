Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı
Et restoranlarıyla ünlenen Nusret, "Hayatımın en önemli projesi" dediği projenin temelini attı.
Et restoranı işletmecisi Nusret Gökçe, İspanya’nın Ibiza Adası’nda büyük bir proje başlattı.
Restoran otel ve rezidanslardan oluşan tesisin temeli atıldı.
Adanın kalbi kabul edilen liman bölgesinde temeli atılan komplekste restoranlar, otel ve rezidanslar bulunacak.
Gökçe, İspanya’daki ilk restoranının da yer alacağı projeyi ağustos ayında sosyal medya hesabından duyurmuş ve “Hayatımın en önemli projesi” ifadesini kullanmıştı.