Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı

Et restoranlarıyla ünlenen Nusret, "Hayatımın en önemli projesi" dediği projenin temelini attı.

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Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı - Resim: 1

Et restoranı işletmecisi Nusret Gökçe, İspanya’nın Ibiza Adası’nda büyük bir proje başlattı.

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Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı - Resim: 2

Restoran otel ve rezidanslardan oluşan tesisin temeli atıldı.

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Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı - Resim: 3

Adanın kalbi kabul edilen liman bölgesinde temeli atılan komplekste restoranlar, otel ve rezidanslar bulunacak.

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Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı - Resim: 4

Gökçe, İspanya’daki ilk restoranının da yer alacağı projeyi ağustos ayında sosyal medya hesabından duyurmuş ve “Hayatımın en önemli projesi” ifadesini kullanmıştı.

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Nusret “Hayatımın en önemli projesi” demişti: Temeli atıldı - Resim: 5
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