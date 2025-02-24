NOW TV'nin İddialı Dizisi Yayından Kaldırılmıştı! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisi İle İlgili Flaş Gelişme

Geçtiğimiz hafta RTÜK’ün 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası verdiği dizinin ekibi yapım şirketinden haber bekliyor. Önce pazartesi daha sonra ise salı günü sete çıkılacağı bilgisi iletilmişti. Ancak Şakir Paşa’nın torunlarının aldırdığı karar, yayınlanan bölümlere erişimin engellenmesi, yayınının durdurulması, yasaklanmasının yanı sıra yeni bölümlerin de çekilmesi ve yayınlanmasının yasaklanmasını da içeriyor.

Dizinin akıbetini mahkemenin Medyapım’ın itirazına vereceği karar belirleyecek.