NOW TV'nin İddialı Dizisi Yayından Kaldırılmıştı! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisi İle İlgili Flaş Gelişme
NOW TV'nin iddialı dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar', Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Sevilen dizi ile ilgili yeni bir gelişme meydana geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli'nin yer aldığı, NOW TV'nin reyting rekorları kıran ve büyük ilgi gören 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisi, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucunda yayına ara vermek zorunda kaldı. Yayınlanan bölümler, hukuki süreç nedeniyle kanalın internet sitesi, youtube, Disney+ ve sosyal medyadan kaldırıldı.
YAPIM ŞİRKETİ BUGÜN KARARA İTİRAZA EDECEK
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yapım şirketi bugün torunlarının aldığı yasak kararına karşı resmi itirazda bulunacak. Mahkemenin itirazı kabul etmemesi durumunda dizinin ekrandaki ömrünün sona ereceği belirtiliyor.
Geçtiğimiz hafta RTÜK’ün 3 kez yayın durdurma ve idari para cezası verdiği dizinin ekibi yapım şirketinden haber bekliyor. Önce pazartesi daha sonra ise salı günü sete çıkılacağı bilgisi iletilmişti. Ancak Şakir Paşa’nın torunlarının aldırdığı karar, yayınlanan bölümlere erişimin engellenmesi, yayınının durdurulması, yasaklanmasının yanı sıra yeni bölümlerin de çekilmesi ve yayınlanmasının yasaklanmasını da içeriyor.
Dizinin akıbetini mahkemenin Medyapım’ın itirazına vereceği karar belirleyecek.