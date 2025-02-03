NOW TV'nin İddialı Dizisi Kızıl Goncalar'ın Final Tarihi Belli Oldu: Yapımcı Faruk Turgut Ağzından Kaçırdı

KIZILCIK ŞERBETİ DE BİTİYOR MU?

Faruk Turgut, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. Kızılcık Şerbet’i için, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı diyen Turgut, "Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak olabilir de…" açıklamalarında bulundu.