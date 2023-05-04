Nisan ayı raporu açıklandı: 21 kadın tanıdığı erkekler tarafından katledildi, 23 kadın şüpheli şekilde öldü

“NİSAN’DA KADINLARIN YÜZDE 43’Ü EVLİ OLDUĞU ERKEK TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ”

Nisan ayında kadınların yüzde 43’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Öldürülen 21 kadının 9’u evli olduğu erkek, biri eskiden evli olduğu erkek, biri eskiden birlikte olduğu erkek, 2’si akrabası, 3’ü oğlu, 3’ü tanıdığı biri, biri de babası tarafından katledildi.