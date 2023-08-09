Nilperi Şahinkaya'dan günler sonra yeni 'Sakine Garipoğlu' açıklaması: 'Her gelene kimlik soramam'
2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafları ortaya çıkan Nilperi Şahinkaya, yeni bir açıklama yaptı.
Geçen günlerde Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla fotoğraf çektiren ve bu nedenle tepki çeken Nilperi Şahinkaya, ilk yaptığı açıklamadan günler sonra ilk kez konuştu. Şahinkaya, son kez açıklama yaptığını belirtti.
Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğrafı infial yaratmıştı. Hala daha yankıları süren, gündemden düşmeyen bu fotoğraf nedeniyle de Şahinkaya'ya tepki yağmıştı. Nilperi Şahinkaya'nın Sakine Garipoğlu'yla arkadaş olup olmadığı merak edilmişti.
İLK AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI
Olayın hemen ardından da Şahinkaya çok vakit kaybetmeden yayınladığı bir videoyla açıklama yapmıştı. Yaptığı ilk açıklamada "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" demişti.
Ünlü oyuncunun bu açıklaması çok tepki çekmişti. Şahinkaya'nın açıklama yaparken kullandığı mimikler gündem olmuş, Şahinkaya Instagram gönderilerindeki yorumları gizlemek zorunda kalmıştı.