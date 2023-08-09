Nilperi Şahinkaya'dan günler sonra yeni 'Sakine Garipoğlu' açıklaması: 'Her gelene kimlik soramam'

İLK AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞMIŞTI

Olayın hemen ardından da Şahinkaya çok vakit kaybetmeden yayınladığı bir videoyla açıklama yapmıştı. Yaptığı ilk açıklamada "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" demişti.