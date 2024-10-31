NASA Ünlü Fizikçiyi Doğruladı: Dünyanın Sonunun Geleceği Tarih Belli Oldu
Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 'Yeni Dünya Arayışı' adlı belgeselinde dikkat çekici bir iddia ortaya atmıştı. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera etkisi gibi faktörlerin artması sonucu, Dünya yaşanmaz hale gelecek ve 2600 yılına kadar devasa bir ateş topuna dönüşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İnsanoğlu varoluşundan beri evrenin sırlarını çözmeye ve geleceği öngörmeye çalışmıştır. Bu arayışta en çok merak edilen sorulardan biri de dünyanın sonunun ne zaman geleceği olmuştur. Tarih boyunca birçok medeniyet, kıyamet senaryoları ortaya atmış ve bu öngörüler çoğu zaman gerçekleşmemiştir. Ancak günümüzde bilim insanları, gözlemler ve bilimsel veriler ışığında daha somut tahminler yapmaya başlamıştır.
DÜNYA ATEŞ TOPUNA DÖNÜŞECEK
Ünlü fizikçi Stephen Hawking, 'Yeni Dünya Arayışı' adlı belgeselinde dikkat çekici bir iddia ortaya atmıştı. Hawking'e göre, insanlık bu gezegeni 2600 yılına kadar kullanabilecek. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve sera etkisi gibi faktörlerin giderek artması, Dünya'yı yaşanmaz hale getirecek ve devasa bir ateş topuna dönüşmesine neden olacak.
NASA da Hawking'in bu görüşüne katılıyor. Havacılık ve uzay ajansı, enerji tüketiminin bu hızla devam etmesi halinde dünyanın sonunun kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Net bir tarih vermekten kaçınan NASA, acil önlemler alınmazsa gezegenimizin yok olacağı konusunda uyarıyor.
Bu tehlikenin farkında olan NASA, Dünya'yı hem içeriden hem de uzaydan gözlemlemek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Son yıllarda geliştirilen yeni bir program sayesinde, Dünya'ya çarpma riski taşıyan asteroidleri tespit etmek mümkün hale geldi. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için de önemli projeler hayata geçirildi.