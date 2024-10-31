NASA Ünlü Fizikçiyi Doğruladı: Dünyanın Sonunun Geleceği Tarih Belli Oldu

İnsanoğlu varoluşundan beri evrenin sırlarını çözmeye ve geleceği öngörmeye çalışmıştır. Bu arayışta en çok merak edilen sorulardan biri de dünyanın sonunun ne zaman geleceği olmuştur. Tarih boyunca birçok medeniyet, kıyamet senaryoları ortaya atmış ve bu öngörüler çoğu zaman gerçekleşmemiştir. Ancak günümüzde bilim insanları, gözlemler ve bilimsel veriler ışığında daha somut tahminler yapmaya başlamıştır.