Naci Görür'den kritik uyarı: 'Hükümetimize acil bir öneri' diyerek paylaştı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin açtığı yaralar sarılmaya çalışılırken, gözler 7'den büyük bir depremin beklendiği İstanbul'a çevrildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de "Hükümetimize acil bir öneri" başlığıyla çağrıda bulundu.
Depreme ilişkin uyarılarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Beklenen büyük İstanbul depremi ile ilişkili sosyal medyadan 'Hükümetimize acil bir öneri' notuyla yazı paylaşan Görür, kritik çağrılarda bulundu.
"VAKTİMİZİN OLDUĞUNU SANMIYORUM"
Hükümete önerilerde bulunan Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Hükümetimize acil bir öneri: Daha önce çeşitli kaynaklar da önermiştir ama köklü bir çözüm olduğuna inandığım için ben de öneriyorum.
İstanbul’da depremde can kaybına neden olabilecek bina sayısı en az 90 bin. Bu da yüz binlerce canımızın can güvenliği yok demektir.