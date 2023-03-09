Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek, o ilçeler etkilenecek!’

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Hatay, İzmir, Kayseri ve Sivas'ta da peş peşe korkutan artçı depremler yaşandı. Bir yandan da büyük İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalar yapılmaya başlandı. Son açıklama Naci Görür'den geldi. Peki İstanbul depremi olacak mı, ne zaman, kaç şiddetinde? Hangi ilçeler çok etkilenecek? İşte detaylar...