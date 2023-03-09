Naci Görür’den İstanbul depremi uyarısı! ‘10 şiddeti görülecek, o ilçeler etkilenecek!’
İstanbul ve Tekirdağ'da hissedilen 3.6 büyüklüğünde deprem sonrası uzman yorumları merak ediliyor. Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi için açıklama geldi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük deprem sonrası Hatay, İzmir, Kayseri ve Sivas'ta da peş peşe korkutan artçı depremler yaşandı. Bir yandan da büyük İstanbul depremi hakkında kritik açıklamalar yapılmaya başlandı. Son açıklama Naci Görür'den geldi. Peki İstanbul depremi olacak mı, ne zaman, kaç şiddetinde? Hangi ilçeler çok etkilenecek? İşte detaylar...
Toplam 11 ilde etkisini gösteren asrın en yıkıcı depremleri Kahramanmaraş'ta gerçekleşti. Depremin üzerinden 1 ayı aşkın süre geçerken, Türkiye'de birçok vatandaş İstanbul'da beklenen depremi araştırmaya başladı. İstanbul deprem haritası ve fay hattı gündemdeki sıcaklığını artırdı. Son 5 asırda ise 2 büyük İstanbul depremi var. Prof. Dr. Naci Görür İstanbul depremi için dikkat çeken bir analiz yaptı.
1509 BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ
1509 İstanbul depremi 10 Eylül 1509 tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan 7.2 şiddetinde olduğu tahmin edilen deprem olarak kayıtlara geçti.
Bu İstanbul depremi sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde 4.000 ila 13.000 arasında kişi hayatını kaybetti. Yine bu büyük depremde 10.000'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık da 1.070 hane yıkıldı ve binlerce yapı ağır hasar aldı.