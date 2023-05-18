Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64

İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64

1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor.