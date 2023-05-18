Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğunu ifade ederek depreme dirençli kentler için yapılması gereken çalışmaları hatırlattı.

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Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64 - Resim: 1

Sabancı Üniversitesi’nin “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” temasıyla gerçekleştirdiği seminerlerin yedincisinde konuşan Görür, bilim insanlarının kamuoyu önünde fay tartışması yapmasını eleştirerek şunları söyledi:

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Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64 - Resim: 2

“Öncelikle fay tartışmasını bırakmak gerekiyor. Bunları bilim insanlarına bırakın. Bunları tartışacak bilim insanları da medyanın önünde tartışmamalı. Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. 

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Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64 - Resim: 3

Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var: Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.

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Naci Görür'den İstanbul depremi açıklaması: 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64 - Resim: 4

İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64

1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığı yüzde 64. Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. 

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