Naci Görür'den deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Bu fay MTA haritasına çizilmemiş, yeni bir fay olabilir!

Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin."