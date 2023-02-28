Naci Görür'den deprem sonrası dikkat çeken açıklama: Bu fay MTA haritasına çizilmemiş, yeni bir fay olabilir!
Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Deprem sonrası Görür, daha önce MTA haritasına çizilmemiş, yeni bir fay hattını işaret etti.
Malatya'da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde iki kişi hayatını kaybetti, 140 kişi de yaralandı.
Deprem sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, yeni bir fay hattını işaret etti.
Twitter hesabından paylaşım yapan Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilyurt, Malatya'da 5,5 deprem oldu. Deprem Malatya Fayına paralel bir hat üzerinde. Doç. Dr. Cengiz Zabcı ve Prof. Dr. Ziya Çakır ile konuştum, bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6'lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin."
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 31 bina yıkıldı. Büyük yıkımın ardından iki kişinin hayatını kaybetti, 140 kişi de yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.