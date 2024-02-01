Naci Görür'den açıklama: Marmara'da art arda meydana gelen depremler öncü mü?
Marmara'da art arda gelen depremlerin ardından Naci Görür'den açıklama geldi. Görür, bu depremlerin ciddiye alınmaması gerektiğini söyleyerek, Marmara'da halihazırda zaten bir deprem beklediğini açıkladı.
Marmara Denizi’nde son günlerde yaşanan hareketliliğin ardından gözler deprem bilimcilere çevrildi.
Son 24 saatte 3.2 ve 3.4 ve 3,6 büyüklüklerinde depremler meydana gelirken, “olası büyük İstanbul depremi’ yine akıllara geldi.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremleri TGRT Haber’e değerlendirdi. Görür, "Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum" dedi ancak Marmara’da büyük bir deprem beklediğini de sözlerine ekledi.
Görür konuya ilişkin şunları söyledi:
"Marmara Körfezi'nde yaşanan depremler 4'ten küçük olduğu için hiç ciddiye almıyorum. Bunlar her yerde ve her zaman olabilecek depremler. Fay dediğimiz şey ölü olmadığına göre nefes alıyor. Ben uyusam, hiç hareket etmesem kalbimi yine de duyarsınız. Korkacak mısın benden? O yüzden bu depremleri hiçbir şekilde ciddiye almayın. Ama Marmara'da hali hazırda bir deprem bekliyoruz. Orada canlı bir fay var. Bu yaşanan depremler de canlı olduğunu gösterir."