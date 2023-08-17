Naci Görür 'zaman daraldı' demişti, depremin yıl dönümünde bir uyarı daha geldi: Bu işin şakası yok
Prof. Dr. Naci Görür dün yaptığı açıklamalarda "Zaman daraldı, 7 üzerinde deprem bekliyoruz" diyerek İstanbulluları uyarmıştı. 17 Ağustos felaketinin yıl dönümünde "Bu işin şakası yok" deyip alınması gereken tedbirleri sıraladı.
17 Ağustos deprem felaketinin üzerinden 24 yıl geçti, ancak depremin acıları henüz geçmedi. 17 Ağustos'un ardından 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ili etkileyen bir deprem daha yaşandı. Deprem ülkesi olan ülkemizde her an diken üstünde olunması gerekirken, hiçbir önlem alınmaması ise felakete davetiye çıkarıyor.
Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde olası Marmara depremini değerlendirdi.
Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı.
1912 yılındaki Şarköy depremi sonrası 1999’daki Gölcük depreminin Marmara’nın ortasında bir sismik boşluk yarattığını söyleyen Görür, “Bu oluşan boşlukta deprem bir ihtimal değil, zorunluluktur” dedi, büyük Marmara depremi için sürenin azaldığı uyarısında bulundu.
Gölcük depremi sonrası konunun, dönemin Ecevit hükümeti tarafından ciddiye alındığını, önemli adımlar atıldığını ve bu kapsamda güçlendirme, arama kurtarma gibi alanlarda çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Görür, “Kanun hükmünde kararname ile Ulusal Deprem Konseyi kuruldu. Alanında uzman kişilerden oluşan bu ekip, hem farkındalık oluşturdu hem çeşitli önerilerde bulundu. Ancak konsey, işlevini yitirdiği gerekçesiyle 6 Ocak 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile bize haber bile verilmeden lağvedildi. Eğer başlandığı gibi devam edilseydi, İstanbul’u çoktan kurtarmış olurduk” diye konuştu.
“Kentsel dönüşüm, müteahhitlik projesi olarak algılandı, rantsal dönüşümle lüks yerlere öncelik verildi” ifadelerini kullanan Görür, yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:
1- Yerleşim alanları o bölgeye özel mikro bilgilendirme verileri ışığında yapılanacak. Cumhurbaşkanına, belediye başkanına ya da valiye göre şekillenmeyecek. Deprem bölgelerinde yönetim özel bilgi ve birikim ister. Deprem azgınlıktan oldu diyenle nasıl depreme hazırlanılacak?