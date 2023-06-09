Naci Görür vatandaşlara seslendi: Depremden kurtulmanın tek yolunu açıkladı
Bilim Akademisi üyesi Jeolog Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara seslenerek, “Nerede yaşıyorsanız yaşayın, o kentin yerel yöneticilerinden ve merkezi yönetimden oranın deprem dirençli hale getirilmesini talep edin" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce birçok kez bölge hakkında uyarı yapan Bilim Akademisi üyesi Jeolog Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla deprem konusuna dikkat çekmeye devam ediyor. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşlara deprem konusunda çözüm önerisinde bulundu.
Görür vatandaşlara, kentin yerel yöneticileri ve merkezi yönetimden yaşadıkları yerin depreme dirençli hale getirilmesini talep etmelerini istedi. Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sevgili izleyicilerim, sizleri bilgilendirmek için ne yazarsak yazalım her biriniz yazımızı kendine göre yorumluyor veya anlıyor. Kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor, kimi açık buluyor kimi kapalı buluyor.
Arkadaşlar bilimsel öngörüleri istediğiniz gibi yönlendiremezsiniz. İster beğenin ister beğenmeyin neyse o. Çok rahatsız olursanız, o bilim insanını takip etmezsiniz.