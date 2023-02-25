Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller

Kahramanmaraş ve Hatay'daki yıkıcı depremler sonrasında deprem gerçeği Türkiye'nin gündemine çok acı bir şekilde oturdu. 43 binin üzerinde kayıp, yüz binin üzerinde yaralı ve on binlerce yerle bir olmuş bina sonrası deprem ülkede tek konuşulan gündem maddesi oldu.