Naci Görür tek tek açıkladı: İşte 7.0 ve üzeri deprem beklenen iller
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası Türkiye'de deprem gerçeği gündemde. Candaş Tolga Işık ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, tv100 ekranlarında "Sesimi Duyan Var Mı?" dedi. Programda depremle ilgili konuşulmayan, duyulmayan bütün gerçekler masaya yatırıldı.
Kahramanmaraş ve Hatay'daki yıkıcı depremler sonrasında deprem gerçeği Türkiye'nin gündemine çok acı bir şekilde oturdu. 43 binin üzerinde kayıp, yüz binin üzerinde yaralı ve on binlerce yerle bir olmuş bina sonrası deprem ülkede tek konuşulan gündem maddesi oldu.
tv100 ekranlarında deprem gerçeği Candaş Tolga Işık ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile "Sesimi duyan var mı?" programında konuşuluyor. Depreme dair konuşulmayan, duyulmayan ne varsa bu programda masaya yatırıldı.
Prof. Dr. Naci Görür’ün, yayında depremle ilgili önemli açıklamalar ve uyarılar yaptı. Görür'ün açıklamalarından satır başları şu şekilde:
“Bu çağda bizim canlarımızı toprağa vermememiz gerekiyor. Bunu yapmamız gerekiyor. Ben buna bir bilim insanı olarak isyan ediyorum