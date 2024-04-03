Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı
Deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya depremine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, "dikkatli olunması" konusunda yurttaşları uyardı.
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Paylaşımında, “Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu” diyen Görür, “dikkatli olunması” konusunda uyardı.
Görür, paylaşımının devamında “Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.
Görür’ün sosyal medya paylaşımının tamamı ise şöyle:
“Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun”