Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı

Deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Malatya depremine ilişkin değerlendirmede bulundu. Görür, "dikkatli olunması" konusunda yurttaşları uyardı.

Deprem Naci Görür Malatya
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Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı - Resim: 1

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilirken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı - Resim: 2

Paylaşımında, “Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu” diyen Görür, “dikkatli olunması” konusunda uyardı.

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Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı - Resim: 3

Görür, paylaşımının devamında “Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı - Resim: 4

Görür’ün sosyal medya paylaşımının tamamı ise şöyle:

“Malatya Küçüklü- Doğanşehir’de Doğanşehir-Sürgü faylarının kesim yöresinde 4,7 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Doğanşehir-Malatya arasındaki fay zonu stres transferi nedeniyle zaman zaman küçük depremler üretiyor, dikkatli olunmalıdır. Geçmiş olsun”

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Naci Görür son depremin ardından uyardı: Dikkatli olunmalı - Resim: 5
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