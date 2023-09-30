Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir
Prof. Dr. Naci Görür, Karabük fayına dikkat çekip "7 üzerinde deprem üretebilir" diyerek uyarıda bulundu.
Deprem konusunda yaptığı uyarılar ve tahminleriyle dikkat çeken İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Karabük'te deprem konferansına katıldı.
Safranbolu Belediyesi, Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu ortaklığında Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi" konulu programda konuşan Prof. Dr. Görür, Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.
Tarihi dönemlerde Karabük fayında hiç deprem olmadığını aktaran Görür, "O da bir şanssızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz." dedi.
Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yılda 1 santimetre hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:
"500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada, üzerine 500 sene koyun, bugünlere geliyor. Bilim dünyası bu fayın periyodunu doldurduğunu, vurma zamanı geldiğini bilir. Biz de bildik" dedi.
Görür Karabük fayı hakkında şunları söyledi: