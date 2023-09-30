Naci Görür, o ilimizdeki faya dikkat çekip uyardı: 7 üzerinde deprem üretebilir

Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yılda 1 santimetre hareket ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada, üzerine 500 sene koyun, bugünlere geliyor. Bilim dünyası bu fayın periyodunu doldurduğunu, vurma zamanı geldiğini bilir. Biz de bildik" dedi.

Görür Karabük fayı hakkında şunları söyledi: