Naci Görür Marmara için bir kez daha uyardı: Türkiye diz üstü çöker
Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen panelde konuştu.
İstanbul Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (İMİDER) tarafından düzenlenen 'İstanbul'da Deprem ve Kentsel Dönüşüm' konulu panel Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Panele, Bilim Akademisi üyesi ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İBB KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İMİDER Başkanı İrfan Tutacak'ın yanı sıra dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Panelde konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de depremlerin yaşanmaya devam edeceğine dikkat çekerek “Levha sınırları aynen insanlardaki kalp atışı gibi bir olaydır. Yani nabız atışı gibi bir olaydır. Bir insanın nabzı durursa o insan ölür. İşte levha sınırlarında hareket durur, deprem biterse dünya da ölür” dedi. Depremlerin yeryüzünün yaşadığını gösterdiğini söyleyen Görür, “Deprem sayesinde yeryüzünde bir döngü meydana gelir. Yani yaşam döngüsü meydana gelir" dedi.
Toplum olarak herkesin üzerine çeşitli görevler düştüğüne dikkat çeken Görür, “Biz, çoluk çocuğumuz depremde ölmek istemiyorsak, eğer bu ülkede çağdaş can güvenliğimizle, demokratik olarak mal varlığımızla, ekonomik özgürlüğümüzle, siyasi özgürlüğümüzle ebediyen yaşayacaksak, kendimizi değiştireceğiz kardeşim. Başka türlü olmaz. Belediye başkanı işlerini mi görsün? Yoksa kaçak göçek işlerin peşine mi düşsün? Buna siz karar verin" ifadelerini kullandı.
Depremin en büyük çevre felaketi olduğunun altını çizen Görür, "Çevre kirlenirse sizin burada sağlıklı yaşamanız mümkün değildir. Yani depremde kanalizasyonunuz patlar boruları toprağa karışırsa, içme suyuna karışırsa siz sağlıklı yaşam süremezsiniz. Topraktan akarsuya, akarsudan denize, denizden bilmem neye her taraf kirlenir. Kirli bir çevre ölüm demektir. Hemen kendini göstermez, seneler içerisinde insanları hastalıktan kırar. Onun için çevre çok önemlidir. Bunu yapmanın yolu da şimdiden bu çevre kirliliğine sebep olacak şeyleri önlemektir" diye konuştu.
Olası Marmara depremine ilişkin de konuşan Görür, Marmara bölgesinin depreme hazırlanmaması durumunda özgürlüğün ya da bağımsızlığın mümkün olmayacağına dikkat çekti. Marmara bölgesinde yaşanacak olası bir depremde büyük bir yıkım yaşanacağına dikkat çeken Görür, “Eğer deprem olur, Marmara bölgesinde depremin çarkları durursa, Marmara bölgesi çöker, onunla kalmaz bütün Türkiye diz üstü çöker ve artık ne ekonomik özgürlüğümüz kalır ne de siyasi özgürlüğümüz kalır” dedi.