Naci Görür, bu kez o il için uyardı: 'Ben belediye başkanı olsam...'

Gaziantep’in bulunduğu deprem hattı ile ilgili konuşan Prof. Dr. Naci Görür, "Gaziantep’in deprem hattı asıl batısında Doğu Anadolu sınır fayı, o kırıldı. Ondan artık uzun bir süre tehdit gelmeyecek. Fakat Gaziantep’e daha yakın olan Ölüdeniz Fayı’nın kolları var, onlar stresle yüklendi.