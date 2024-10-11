Murat Ülker'den Rahmi Koç'a Özel Jest
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç’un katıldığı röportaj videosunu beğenerek sosyal medya hesabında paylaştı. Murat Ülker, 94 yaşına giren Rahmi Koç’un doğum gününü kutlayarak, “Kahve/çay içmeyen biriyle ancak bu kadar keyifli bir sohbet yapılabilirdi” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Rahmi M. Koç, Selamlique Istanbul’un “1 Fincan Kahve, 40 Soru” adlı video programında verdiği samimi yanıtlarla dikkat çekerken, Murat Ülker de bu röportaja ilgisiz kalmadı.
MURAT ÜLKER'DEN VİDEOLU PAYLAŞIM
Murat Ülker, Rahmi Koç'un videosunu, sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformu LinkedIn'den paylaştı.
'ANCAK BU KADAR GÜZEL SOHBET YAPILABİLİRDİ'
Murat Ülker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Artık 40 yıldır hiç kahve/çay içmeyen birisiyle ancak bu kadar güzel bir sohbeti yapılabilirdi. LinkedIn üyesi olmamasına rağmen Rahmi beyin 94 yaşını buradan kutluyoruz."