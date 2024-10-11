Murat Ülker'den Rahmi Koç'a Özel Jest

'ANCAK BU KADAR GÜZEL SOHBET YAPILABİLİRDİ'

Murat Ülker paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Artık 40 yıldır hiç kahve/çay içmeyen birisiyle ancak bu kadar güzel bir sohbeti yapılabilirdi. LinkedIn üyesi olmamasına rağmen Rahmi beyin 94 yaşını buradan kutluyoruz."