Murat Ülker Havalara Uçtu

MURAT ÜLKER KİMDİR?

1959 yılında İstanbul’da doğan Murat Ülker, Yıldız Holding’in yönetiminde önemli bir rol oynayan iş insanlarından biridir. Babası Sabri Ülker ve annesi Güzide Ülker’in oğlu olan Murat Ülker, lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına Amerika ve Almanya’da devam eden Ülker, gıda işleme ve şekerleme alanlarında uzmanlaşarak kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

1984 yılında Ülker Grubu’nda kontrol koordinatörü olarak işe başlayan Murat Ülker, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde işletmelerden sorumlu genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerini üstlendi. 2000 yılında holdingin icra kurulu başkanlığını devralan Ülker, 2008 yılından itibaren Yıldız Holding’in yönetim kurulu başkanı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Holding çatısı altında birçok yeni yatırım yöneten Ülker, "Dikey Entegrasyon" modeli ile başarılı bir iş stratejisi uygulamaya devam ediyor.

Yıldız Holding’in büyümesine önemli katkılarda bulunan Ülker, 2007 yılında dünya çikolata markası Godiva’yı 850 milyon dolara satın aldı. 2014 yılında ise İngiliz bisküvi üreticisi United Biscuits’i 3 milyar dolara satın alarak uluslararası alanda dikkat çekici bir adım attı.

Özel hayatında da başarılı bir denge kuran Murat Ülker, eşi Fatma Betül Ataseven ile evli olup Yahya, Mustafa ve Fatih adında üç erkek çocuğu bulunmaktadır. Yelken sporuna, hat sanatına ve modern resme ilgi duyan Ülker, aynı zamanda Almanca ve İngilizce’yi iyi derecede konuşmaktadır.

Forbes’in 2014 yılında yaptığı araştırmaya göre 3.7 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin iş insanı olarak öne çıkan Murat Ülker, global arenada da önemli bir konumda bulunuyor.