Murat Ülker 8 Maddede Başarının Sırrını Açıkladı! İşte Çoğu Kişinin Bilmediği O Formül

İş İnsanı Murat Ülker, "Çocuklarımızın sahiplenip, iftihar edeceği bir iş için 8 soru" başlıklı yazısında gençlere altın niteliğinde 8 tavsiyede bulundu. Ülker yazısında Nick Carter ve Christopher Fleming'in "Future Normal – 8 Questions to Create Business Your Children Will Be Proud Of" kitabından yola çıkarak, başarının sırrını 8 maddeyle özetledi.