Murat Ülker 8 Maddede Başarının Sırrını Açıkladı! İşte Çoğu Kişinin Bilmediği O Formül

4: İŞLETMENİZ DOĞRU ÖLÇEKLER KULLANIYOR MU?

Ölçme, değerlendirme sürecinin temelini oluşturur; eğer bir şeyi ölçemiyorsanız, o konuda sağlıklı çıkarımlarda bulunmak zorlaşır. Parasal ölçütler, belirli davranışları yönlendirirken, amaç odaklı ölçütler farklı bir davranış setini etkiler. Yazarlar, işletmelerde en yaygın değerlendirme aracının para olduğunu belirtiyor. Bu, hemen hemen tüm işletmelerin takip ettiği basit bir denklemle sonuçlanır: Ürünlerinizi maliyetin üzerinde bir fiyatla satabilirseniz başarılı olursunuz. Geliri artırmak için fiyat ya da satış hacmini yükseltebilir, maliyetleri düşürmek gibi stratejiler geliştirebilirsiniz. Ancak, itibar ve mutluluk gibi olumlu unsurların yanı sıra kaygı ve olumsuzluk gibi etkenlerin de ölçülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu tür göstergeler, işletme başarısını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için önemlidir.