Münevver Karabulut cinayetinde Garipoğlu ailesi hakkında ayin şüphesi iddiaları ortalığı karıştırdı

Epözdemir, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi” ifadelerini kullandı.