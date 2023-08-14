Münevver Karabulut cinayetinde Garipoğlu ailesi hakkında ayin şüphesi iddiaları ortalığı karıştırdı
Üzerinden 14 yıl geçmesine rağmen gündemden düşmeyen Münevver Karabulut cinayetine ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı. Mayasız Ayini iddialarını Fatih Altaylı'nın programında dile getiren Karabulut ailesinin avukatı Rezzan Epözdemir, iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi.
İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u katleden ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu’nun cinayeti ‘Yahudi’ geleneklerinde yer alan ‘Mayasız Ayini’ için iddiaları tartışılırken, Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Fatih Altaylı’nın programında dile getirmişti.
Özdemir, yayının ardından yaptığı yeni açıklamada iddiaların kendisine ait olmadığını söyledi.
Epözdemir, Sözcü’ye yaptığı açıklamada, “29 bıçak kesisi, beşi öldürücü bıçak darbesi, ölmeden önce testere kullanılması, makulenin kafası bedeninden ayrılmış, hunharca ve vahşice bir cinayet. Türkiye'de bütün kurumların sorgulandığı bir dosya oldu. Bir dava 11 dava oldu. Ölümün sebebi ile ilgili mahkeme binlerce sayfa evrak, onlarca klasör olmasına rağmen gerekçeyi tespit edemedi. Fakat mahkemenin gerekçesinde, duruşma zabıtlarında tartıştığı 4 tane senaryo olarak gerekçe vardı. Bu dördü de olabilir ama net olarak gerekçeyi tespit edemedi” ifadelerini kullandı.
Baba ve oğlun cinayete iştirakten birlikte yargılandığını aktaran Epözdemir, “Özellikle soruşturma evresinde birlikte bir şeyler yapmak istemiş olabilirler ve direnmiş olabilir iddiası var. Dördüncüsü de Münevver Karabulut 15.00'de eve geliyor. Cem Garipoğlu, 18.46'da Münevver'in kafası vücudun ayrılmış halde gitar valizinde evden çıkıyor. Cinayet mahali Bahçeşehir'de bir de ev. Etiler'e 40 kilometre korsan taksiyle gidiyor.