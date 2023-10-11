Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi

ŞİŞLİ

NO: 35081052

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah EBE KIZI, EBE KIZI ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/10/2023 00:00:00 - 11/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35095047

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-BOZKURT mah BİLEZİKÇİ, DERİCİLER, DOLAPDERE, KINALI KEKLİK, ŞAHİN sk / ERGENEKON mah DOLAPDERE sk / ESKİŞEHİR mah BAYSUNGUR, BİLEZİKÇİ, ŞAHİN sk / HALASKARGAZİ mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 11/10/2023 09:00:00 - 11/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.