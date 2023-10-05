Mumları hazırlayın: İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi

SULTANGAZİ

NO: 35080890

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2857., 2875/1. sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1405., 1405/1., 1405/2., 1405/3., 1405/4., 1405/8., 1409., 1409/1., 1410., 1410/3., 1616., ADEM YAVUZ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 05/10/2023 00:05:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35080895

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251., 1251/1., 1252., 1252/1., 1252/2., 1253., 1254., 1255., 1256., 1257., 1258., 1258/2., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1308., 1309., 1310., 1311., 1312., 1313., 1326/3., 1327., 1327/1., 1328., CUMHURİYET, FEVZİ ÇAKMAK, LÜTFİ AYKAÇ, İSTİKLAL sk / YUNUS EMRE mah 1622. sk bölgelerinde 05/10/2023 00:05:00 - 05/10/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35080918

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 646., 647., 647/1., ABDİ İPEKÇİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1408., 1410., 563., 563/2., 563/3., 563/4., 565., 565/1., 565/2., 571., 571/1., 571/2., 571/3., 571/4., 571/5., 573., 574., ADEM YAVUZ, LÜTFİ AYKAÇ, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 35083326

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2458., 2459., 2460., 2464., ATATÜRK sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2305., 2307., 2314., 2315., 2316., 2318., ATATÜRK sk bölgelerinde 05/10/2023 09:00:00 - 05/10/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.