Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor
Mülakat mağduru, atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 27 bin sağlık çalışanının mülakat olmaksızın işe alınacağının duyurusunu yapmasının ardından öğretmenler, #BakanTekinistifa TAG'i ile Yusuf Tekin'e tepki gösteriyor.
Atama bekleyenler mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteriyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını kapsayan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 27 bin personelin herhangi bir mülakat olmadan görevlerine yerleştirileceğini belirtti.
Koca, “ÖSYM’nin 27.000 personel alımıyla ilgili yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından, herhangi bir mülakat süreci olmadan sözleşmeli pozisyonlara atamalar yapıldı. En kısa sürede süreçler tamamlanarak, arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Her birine hayırlı olsun diyorum” demişti.
Sağlık personeli için mülakat olmadan atama yapılmasına karşılık, sınava girmelerine rağmen mülakat engeline takılan ve atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteriyor.
Tekin’in bu konuda sessiz kalması ve öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmemesi üzerine, atama bekleyen öğretmenler, #BakanTekinistifa TAG’iyle Yusuf Tekin’e öfkelerini dile getiriyor.
Sosyal medyayı #BakanTekinistifa diye ayağa kaldıran mağdur öğretmenlerden gelen tepkilerden bazıları şöyle: