Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor

Koca, “ÖSYM’nin 27.000 personel alımıyla ilgili yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından, herhangi bir mülakat süreci olmadan sözleşmeli pozisyonlara atamalar yapıldı. En kısa sürede süreçler tamamlanarak, arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Her birine hayırlı olsun diyorum” demişti.