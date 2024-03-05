Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor

Mülakat mağduru, atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 27 bin sağlık çalışanının mülakat olmaksızın işe alınacağının duyurusunu yapmasının ardından öğretmenler, #BakanTekinistifa TAG'i ile Yusuf Tekin'e tepki gösteriyor.

Yusuf Tekin Öğretmen atama Mülakat
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 1

Atama bekleyenler mülakat mağduru öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteriyor.

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 2

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarını kapsayan KPSS-2024/5 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel sınavının yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 3

Bakan Koca, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 27 bin personelin herhangi bir mülakat olmadan görevlerine yerleştirileceğini belirtti.

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 4

Koca, “ÖSYM’nin 27.000 personel alımıyla ilgili yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından, herhangi bir mülakat süreci olmadan sözleşmeli pozisyonlara atamalar yapıldı. En kısa sürede süreçler tamamlanarak, arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Her birine hayırlı olsun diyorum” demişti.

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 5

Sağlık personeli için mülakat olmadan atama yapılmasına karşılık, sınava girmelerine rağmen mülakat engeline takılan ve atama bekleyen öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e tepki gösteriyor.

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 6

Tekin’in bu konuda sessiz kalması ve öğretmenlerin mağduriyetlerinin giderilmemesi üzerine, atama bekleyen öğretmenler, #BakanTekinistifa TAG’iyle Yusuf Tekin’e öfkelerini dile getiriyor.

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 7

Sosyal medyayı #BakanTekinistifa diye ayağa kaldıran mağdur öğretmenlerden gelen tepkilerden bazıları şöyle:

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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 8
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 9
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 10
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 11
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 12
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 13
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 14
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 15
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 16
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 17
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 18
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 19
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Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bakan Tekin istifa sesleri yükseliyor - Resim: 20
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