Muharrem İnce, bu defa Özgür Demirtaş'ı fırçaladı, İsmail Saymaz'a küstü
Daha önce kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle gazeteciler Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'la tartışan Muharrem İnce, ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'a da mesaj atıp tepki göstermiş.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kendisine yönelik eleştirilere muhataplarını arayarak tepki göstermeyi sürdürüyor.
Fatih Portakal'ın "Şimdi muhalefetteyken böyle, acaba başa geldiğinde neler yapar" diye tepki gösterdiği Muharrem İnce'nin hedefindeki son isim ise finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu.
MUHARREM İNCE, ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A MESAJ ATTI
Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Portakal'ın Muharrem İnce ile ilgili videosunu alıntılayıp, "Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile..." dedi.
"Doğru söylemiş, siyasetten zerre anlamıyorsun" diyen bir takipçisine de Demirtaş, "Hiçbir zaman ve yerde SİYASETTEN ANLIYORUM demedim ki?" cevabını verdi.