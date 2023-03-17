Muharrem İnce, bu defa Özgür Demirtaş'ı fırçaladı, İsmail Saymaz'a küstü

MUHARREM İNCE, ÖZGÜR DEMİRTAŞ'A MESAJ ATTI

Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Portakal'ın Muharrem İnce ile ilgili videosunu alıntılayıp, "Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile..." dedi.