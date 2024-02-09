Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar

Müge Anlı Gülseren Hanım'a damadının da kızını aradığını söyledi ve Ramazan Bey canlı yayına çıktı. 36 gündür kayıp olan Ümmü Yıldırım'ın eşi Ramazan Bey'i de stüdyoya davet eden Müge Anlı, Ramazan Bey'in eşine ait sakladığı şeyi görünce çok şaşırdı.



