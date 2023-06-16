Müge Anlı'da büyük dram: 21 yaşındaki kayıp kızını arayan baba intihar etti
12 Mayıs gününden itibaren kayıp olan kızını aramak için Müge Anlı'ya başvuran Mehmet Hanefi Çagana'nın Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan 5. kattaki dairede eşiyle otururken kafasına silah ile bir el ateş ederek intihar ettiği öğrenildi.
İstanbul Esenler'de kaybolan ve kendisinden yaklaşık bir aydır haber alınamayan 21 yaşındaki Rukiye Çagana'yı arayan babası Mehmet Hanefi Çagana ve annesi Riskiye Çagana, Müge Anlı'nın programına katılmıştı.
Genç kızın 12 Mayıs günü patronuyla ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından kaybolduğu öğrenilmişti.
KIZINI KEMERLE DÖVDÜĞÜ ÖĞRENİLMİŞTİ
Müge Anlı'nın Rukiye'ye ulaşmasının ardından baba Mehmet Hanefi'nin kızını kemerle dövdüğü ortaya çıkmıştı.
SİLAHLA İNTİHAR ETTİ
Kızından haber alamayan Mehmet Hanefi'nin Arnavutköy Merkez Mahallesi Zülal Sokak'ta bulunan bir evde silahla intihar ettiği öğrenildi.