Müge Anlı 'vah gidene' diyerek Palu ailesi davasındaki yeni gelişmeyi duyurdu
Türkiye'nin bir dönem gündemine oturan ve kamuoyunda 'Palu Davası' olarak bilinen olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sunucu Müge Anlı, Palu ailesi davasında 5 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.
Sunucu Müge Anlı, Palu ailesi davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Türkiye gündemine oturan olaya ilişkin konuşan Müge Anlı, "Dikkat edin öldürülmeyin derken aslında ne kadar doğru söz söylediğimi bir kez daha kanıtlayacağız" dedi ve Palu ailesi davasında 5 aile üyesine tahliye kararı çıktığını belirtti.
Sunucu Müge Anlı canlı yayını bir son dakika gelişmesi ile açtı. Palu ailesine ilişkin konuşan Müge Anlı, yargıtay kararını aktardı. Avukat Alper Bayrak'ı tekrar stüdyoda ağırlayan Müge Anlı "Aslında Palu ailesinin bizimle tanışmasına vesile olan kişidir. Çünkü bir anne ve çocuğunun ortada olmadığını gören ve bununla ilgili sürecin sağlıklı işlemediğini görünce ailenin programımıza başvurmasına vesile olan avukattır Alper. Yaşananları senden duymak istedim" dedi.
Anlı canlı yayını bir son dakika gelişmesi ile açtı. Palu ailesine ilişkin konuşan Müge Anlı, yargıtay kararını aktardı. Avukat Alper Bayrak'ı tekrar stüdyoda ağırlayan Müge Anlı "Aslında Palu ailesinin bizimle tanışmasına vesile olan kişidir. Çünkü bir anne ve çocuğunun ortada olmadığını gören ve bununla ilgili sürecin sağlıklı işlemediğini görünce ailenin programımıza başvurmasına vesile olan avukattır Alper. Yaşananları senden duymak istedim" dedi.
Müge Anlı, "Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın ortadan kaybolması ve ardından bir cinayete kurban gittiklerinin ayen beyan ortaya çıkmıştı. 2008 yılında Kocaeli'den kaybolmuştu Meryem Kangal ve 6 yaşındaki kızı. Kızın bitr tek doğduğu günlere ait fotoğrafı vardı. Son bir fotoğrafı bile olmadı.