Müge Anlı'nın stüdyosu karıştı: Saldırıya uğrayınca gözyaşlarına hakim olamadı!
Kayıp olarak aranan 5 çocuklu yaşlı kadına attığı müstehcen mesajlardan dolayı günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Sinan Bey, bugün canlı yayında sinir krizi geçirdi.
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın canlı yayındaki sözleri ortalığı karıştırdı.
SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI
Gökçe'nin kaybıyla ilgili "Benim de annem yok. Başkasından bana ne. Onlara niye üzüleyim bana ne. Üzülecek olsam ona mesaj attığım için üzülürüm" dedi.
Şevki Sözen'in "Arife Hanım'ı biri öldürmüş olsa üzülür müsün?" sorusu üzerine öldüren kişiden bahsederek "Niye üzülecekmişim. Allah belasını versin" diyen Sinan Bey'in sözleri yanlış anlaşıldı.
ATAKOL VE TUFAN SALDIRMAYA ÇALIŞTI
Annelerine "Allah belasını versin" dediğini zanneden Atakol ve Tufan, Sinan Bey'e saldırmaya çalıştı. Güvenliklerin araya girmesiyle Sinan Bey, stüdyodan çıkartılırken Atakol ve Tufan Bey güçlükle sakinleştirildi.