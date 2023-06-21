Müge Anlı şaşkına döndü: Karne almaya gitti, 32 yaş büyük öğretmeniyle evlendi
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına 18 yaşındaki B. A.'nın yaşadıkları damga vurdu. 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evinden çıkan ve kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlendiği öğrenilen genç kızın bu davranışı ailesini çıldırttı.
Müge Anlı, programında 18 yaşındaki B. A.'nın çaresiz ailesini konuk etti. Manisa'daki evinden karnesini almak için ayrılan 18 yaşındaki B. A.'nın kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlenip kaçtığı öğrenildi.
Evlatlarının bulunması için çağrı yapan Hüseyin Bey ile Oya Hanım'ın açıklamaları üzerine sinirlenen Müge Anlı, "Böyle öğretmen yerin dibine batsın!" diyerek çıkıştı.
32 YAŞ BÜYÜK ÖĞRETMENİ İLE EVLENİP KAÇTI!
B. A. açıklamalar üzerine canlı yayına bağlanmak durumunda kaldı. Müge Anlı'nın "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında?" sorusuna yanıt veren B. A. açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Biz evlendik Müge Hanım. Düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem kabul etti. Ama niye oradalar anlamıyorum yani. Kendi rızamla evlendim. Bak tekrar söylüyorum, mutluyum! Duygusal bir bağım vardı. Nisan ayından sonra kendisine bunu söyledim. 'Böyle bir şey olmaz, annen baban kabul etmez. Benden uzak dur' dedi. Ama ben uzak durmadım"